Выручку ветеринарной аптеки под покровом ночи вынес местный рецидивист

В донском регионе на очередной краже попался рецидивист Фото: "КП" Архив

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В Зерноградском районе владелица ветеринарной аптеки обратилась в полицию и сообщила о том, что ночью неизвестный пробрался на торговую точку и вынес из кассы всю дневную выручку. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на них действительно было видно, как 35-летний мужчина пробирается в аптеку и совершает преступлениие.

Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Позже стало известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Кроме того, установлена причастность злоумышленника еще к четырем подобным кражам, когда подозреваемому удавалось взломать дверь и проникнуть в торговый зал, а затем взять деньги из кассы и скрыться. Таким образом, общая сумма причиненного ущерба составила 220 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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