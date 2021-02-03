В аварии под Ростовом пострадала женщина

Полицейские выясняют детали аварии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во вторник вечером, 2 февраля, на южном подъезде к Ростову-на-Дону 56-летний водитель спровоцировал серьезную аварию. Мужчина за рулем автобуса марки «Хайгер», по предварительным данным, при перестроении не убедился в безопасности маневра.

В результате произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген», за рулем которого находился 52-летний мужчина.

- В результате ДТП пострадала пассажирка легковой машины. 44-летнюю женщину отвезли в больницу, - прокомментировали в пресс-службе областной ГИБДД.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» рассказывала о том, что в городе сгорели две иномарки. Инцидент произошел в Железнодорожном районе города. По неизвестной причине на улице Батуринской вспыхнули две машины - Hyundai и SsangYong. К моменту прибытия пожарных пламенем было охвачено около пяти квадратных метров. Причину возгорания предстоит установить специалистам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Внезапно выпавшее стекло автобуса не на шутку встревожило ростовчан

"Вот это я понимаю проветривание" (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.