«Вот это огонь»: «Мисс Россия» в откровенном наряде вызвала бурную реакцию в сети

Алина Санько опубликовала в "Инстаграм" фото в маленьком черном платье. Фото: официальная страница Алины Санько в "Инстаграм"

Обладательница титула «Мисс Россия -2019», очаровательна блондинка из Азова Алина Санько взбудоражила соцсети свои откровенным фото. Накануне девушка выложила в своем паблике в «Инстаграме» снимок из примерочной ЦУМа. На девушке - маленькое черное платье с большим декольте, подчеркивающим пышную грудь.

Фото Алина Санько подписала немного сумбурно: «Люди, которые достаточно сумасшедшие, чтобы думать, что они могут изменить мир, это те, кто это делает».

Пост собрал больше десяти тысяч лайков и почти 300 комментариев.

- Вот это огонь! - написал один из подписчиков.

- Безумно красивая девушка, - отметил другой.

- Как всегда – безупречна. Четко выражен стиль. Красота бесконечно, - прокомментировал третий.

Ранее ""Комсомольская правда - Ростов" рассказывала о том, что черное кожаное платье Виктории Лопыревой восхитило ее поклонников.

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