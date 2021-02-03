Что известно о судьбе Даши Поповой, похищенной из-за выкупа восемь лет назад

Александр Максимов похитил девочку из-за выкупа в 500 тысяч рублей. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

В сентябре 2012 года весь Ростов всколыхнула страшная новость. По дороге из школы домой пропала девочка. На тот момент Даше Поповой было всего восемь лет.

Тогда сотни полицейских, волонтеров и просто неравнодушных горожан прочесывали окрестности в поисках ребенка. А федеральные телеканалы начинали выпуски новостей с истории о пропаже девочки. К счастью, все закончилось хэппи-эндом.

Выяснилось, что ребенка похитил Александр Максимов. Мужчина не был знаком семьей, он просто караулили около школы детей и выбрал того ребенка, который, как ему показалось, живет в обеспеченной семье. Это оказалась Даша.

ПРЯТАЛСЯ НА ПУСТЫРЕ

Злоумышленник довел девочку до подъезда и там, подставив к горлу нож, затащил в свою машину. После вместе с ребенком злоумышленник выехал на федеральную трассу, свернул в сторону Аксая, где стал подыскивая пустырь. Мужчина решил не возвращаться в Ростов, он, как позже выяснят правоохранители, собирался прятаться за городом, пока не получит выкуп. На одном из пустырей мужчина с девочкой провели восемь (!) дней. А потом, когда закончились деньги на еду, он отправился на машине в Ростов.

На одном из постов ДПС авто остановили. Так как водитель был пьян, сотрудники госавтоинспекции предложили «решить проблему» за 15 тысяч рублей. Таких денег у него с собой не было. Максимов поехал за ними к бывшей жене.

РАЗВЯЗКА

Следом за ним двигалась машина автоинспекторов. Все это время в багажнике машины Александра Максимова находилась Даша Попова.

Развязка произошла на рынке, когда мужчина попросил денег для автоинспекторов, а потом, может быть, рисуясь, заявил женщине, что проблемы на этом не заканчиваются, показав ребенка в багажнике. Она и вызвала полицию, которая вскоре задержала Максимова.

Тот сразу же дал признательные показания. Отметим, что на следственных действиях его тщательно охраняли силовики. Боялись, что ростовчане устроят самосуд. А спустя несколько дней после этого стало известно, что мужчина покончил с собой в СИЗО.

А ЧТО СЕЙЧАС?

Сразу после того, как Дашу нашли, ее семья закрылась от журналистов. Оно и понятно: все пережили огромный стресс, и саму историю вряд ли хотелось вспоминать и переживать заново. С тех пор прошло чуть больше восьми лет. «Комсомолка» узнала, что сейчас происходит в семье.

Соседи рассказали, что Поповы несколько лет назад сменили место жительства и школу. Возможно, таким образом, хотели убежать от воспоминаний. В целом, до переезда, семья выглядела благополучной и вполне довольной жизнью.

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