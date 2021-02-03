"Самец закрывает собой возлюбленную": как пара волков проводит время в ростовском зоопарке

Буч и Альма ровесники. Им по пять лет. Фото: ростовский зоопарк

Работники ростовского зоопарка записали видео с животными, которых многие считают самыми умными в дикой природе - с волками. Обитателей зоопарка зовут Буч и Альма. Когда они стали жить в одном вольере, подружились и очень сблизились. Сейчас они все время проводят вместе.

Видео с общением Буча и Альмы зоопарк опубликовал в соцсетях. На записи видно, как самка запрыгивает на своего возлюбленного, закидывая обе лапы ему на спину. Самец в свою очередь не упускает возможности продемонстрировать лидерские качества: первым подходит к смотрителям питомника, изучает местность и предметы в вольере.

- Буч рычит и закрывает собой Альму. Волки часто играют, бегают на своей территории, проявляют нежность и заботу по отношению друг к другу, - добавили в зоопарке.

Стоит отметить, что сотрудники зоопарка очень переживали, когда переселяли волков в новый вольер. Была вероятность, что они не смогут жить вместе. Как показало время, опасения были напрасны.

Буч и Альма ровесники, им по пять лет. Но по характеру они очень разные. Самка любит уединение и чаще всего проводит время в домике или на «лежанке» в зарослях деревьев, чтобы ее было не видно. Буч, наоборот, более общительный и активный.

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