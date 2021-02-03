В Новочеркасске у продавщицы украли кошелек с банковской картой

Злоумышленник успел потратить 20 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию города Новочеркасска обратилась женщина, которая стала жертвой преступления. Она рассказала, что работает в одном из магазинов города. В итоге, кто-то воспользовавшись ее невнимательностью, стащил кошелек, в котором находились деньги и пластиковая банковская карта.

Как рассказали в донском главке, по горячим следам стажам порядка удалось отыскать злоумышленника. Им оказался 55-летний местный житель. Правда, за время его поисков, дончанин успел потратить порядка двадцати тысяч рублей, расплачиваясь чужой картой в городских магазинах.

В отношении задержанного полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным - ближайшие несколько лет он может провести в местах не столь отдаленных.

А специалисты тем временем советуют: не хранить пин-код вместе с банковской картой.