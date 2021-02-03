Глава Песчанокопского района покинул пост

Александр Зубов (справа) досрочно прекратил полномочия. Фото: peschanrn.donland.ru.

Глава Песчанокопского района Александр Зубов покинул пост, об этом сообщили в районной администрации.

Александр Зубов подал заявление по собственному желанию. 2 февраля депутаты района рассмотрели заявку главы и приняли его отставку.

Исполнять обязанности районного руководителя назначили Игоря Апольского. Он занимает должность заместителя главы и курирует социальные вопросы.

Напомним, в конце декабря в Ростовской области утвердили новый состав регионального правительства. Так, министром промышленности и энергетики назначили Андрея Савельева, министром здравоохранения - Юрия Кобзева, министром транспорта - Владимира Окунева. Министерство цифрового развития, информационных технологий и связи области возглавил Евгений Полуянов, министерство имущественных, земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций - Евгений Осыченко.

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