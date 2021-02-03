В Ростове-на-Дону заработала «горячая линия» по вакцинации от коронавируса

Всем прошедшим вакцинацию необходимо продолжать соблюдать меры профилактики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону по телефону горячей линии жителям донской столицы смогут ответить на все вопросы, которые касаются вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в мэрии города. В частности, многих интересует вопрос, как быть если человек заболеет ковидом после ввода первого компонента. Нужно ли ему вводить второй?

- Вторая доза необходима для формирования полноценного, более сильного иммунного ответа, - рассказали в городском Управлении здравоохранения. - Делать вторую прививку раньше трех недель после первой не рекомендовано - для образования антител нужна «поэтапность». Но если человек пропустит назначенный срок и завершит вторую фазу вакцинации позже, на синтез антител это не повлияет.

В любом случае, всем прошедшим вакцинацию нужно носить маску, чаще мыть руки и избегать скоплений людей.

АЛЛО!

Если у вас есть вопросы по вакцинации, вы можете их задать по номеру горячей линии Управления здравоохранения города: 8-800-350-91-36.