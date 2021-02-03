До плюс 15 градусов ожидается в Ростовской области

В Ростовской области ожидается "весенняя" погода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области ожидается до 15 градусов тепла. Такой прогноз публикует ростовский Гидрометцентр.

4 февраля в донском регионе будет облачно с прояснениями. Местами возможен умеренный или небольшой дождь. В первой половине дня несколько районов накроет сильный туман. Температура воздуха ночью — плюс три — восемь градусов, при прояснениях — до плюс одного градуса. По югу — до плюс 15.

— Ветер юго-западный. Ночью скорость ветра составит три — восемь метров в секунду, днём — 6 — 11 метров в секунду, возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду, — говорится в сообщении синоптиков.

В Ростове-на-Дону ночью и утром 4 февраля также ожидается туман. Днем столбик термометра поднимется до плюс пяти — плюс семи градусов. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду, порывы могут достигать 12 — 14 метров в секунду.

АЛЛО!

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