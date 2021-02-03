В Ростовской области ищут 52-летнего мужчину

Мужчина может находиться в Ростовской области. Фото: "Лиза Алерт Юг".

В Ростовской области ищут мужчину из Белгородской области. Известно, что 52-летний Андрей Кругликов пропал в сентябре прошлого года. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно ни родным, ни близким.

- Рост мужчины 176 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы черные с сединой до плеч, глаза карие, - рассказали волонтеры, занимающиеся его поисками.

В чем был одет мужчина - неизвестно. Однако в настоящее время листовки с его изображением распространяются в сети Интернет. Есть информация, что Андрей Анатольевич может находиться на Дону.

Волонтеры просят не быть равнодушными к чужой беде. И, если вам что-то известно о местонахождении мужчины, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.