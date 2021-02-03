К ФК "Ростов" присоединился 18-летний нападающий

18-летний Максим Турищев. Фото: ФК "Локомотив"

3 февраля представители ФК "Ростов" в социальных сетях сообщили о пополнении в команде. В клуб перешел 18-летний Максим Турищев, воспитанник московского "Локомотива". Молодой нападающий уже подписал контракт с донским клубом. Соглашение рассчитано на четыре с половиной года.

Стоит сказать, что футбольные аналитики считают Турищева настоящим дарованием. Он являлся лучшим бомбардиром Юношеской футбольной лиги прошлого сезона. Максим провел десять матчей, в которых забил восемь голов и отдал голевую передачу. Удивительная статистика для столь юного игрока. Кроме того, он выступал за "молодежку" своего родного клуба. В этом сезоне Турищев также провел десять матчей, отметившись пятью голами.

Напомним, сейчас ФК "Ростов" находится на сборах в Испании. Уже 4 февраля "желто-синие" проведут товарищеский матч против "Краснодара".

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