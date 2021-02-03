Ростовские власти сообщили о нехватке водителей общественного транспорта

Сотрудников ищут на ярмарках вакансий и с помощью объявлений. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

В Ростове-на-Дону не хватает водителей общественного транспорта. Об этом сообщили в администрации донской столицы.

— На сегодняшний день обеспеченность кадрами АТП составляет 54% от необходимого водительского состава, — уточняется в сообщении.

Власти рассказали, какие меры принимают, чтобы решить проблему кадрового дефицита. Так, департамент транспорта проводит ярмарки вакансий, на которые приглашают жителей города и пригородных территорий. Приоритет отдается кандидатам, имеющим права категорий B, C, E. Для них предусмотрена образовательная услуга по профессиональному обучению на специальность категории D.

Кроме того, объявления о вакансиях размещаются в средствах массовой информации. Сообщения также транслируются с помощью звукового информатора в салонах транспорта.

Напомним, в августе 2020 года в Ростове-на-Дону заработал учебно-курсовой комбинат, который готовит водителей троллейбусов и трамваев. Срок обучения составляет 6 месяцев.

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