В Ростовской области нашли "шутника", сообщившего о бомбе в районной администрации

За ложное сообщение о минировании мужчина может на три года сесть в тюрьму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Миллеровского района Ростовской области может сесть в тюрьму на три года за пьяную шутку. Как рассказал «Комсомольской правде - Ростов» источник в правоохранительных органах региона, в дежурную часть позвонил неизвестный. Он сообщил, что в районной администрации лежит бомба, и что она взорвется через 12 часов.

На место незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб. К счастью, взрывное устройство в здании не обнаружили. А «шутника» вычислили сразу.

Им оказался местный житель. Как выяснилось, звонок он делал в состоянии сильного опьянения.

В отношении злоумышленника завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Если суд признает вину мужчины, он может сесть в тюрьму на три года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Плоская шутка»: ростовчанин выгулял в самоизоляции картонного пса по улице

Абсурдную выходку молодого человека сняли на мобильник (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.