В Ростове-на-Дону будут судить мужчину, избившего и зарезавшего пенсионерку

По версии следствия, злоумышленник расправился с пенсионеркой и ограбил ее Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове-на-Дону будут судить мужчину, который жестоко расправился с пожилой женщиной. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Ростовской области.

Происшествие случилось в феврале прошлого года. По версии следствия, обвиняемый забрался в квартиру к 77-летней женщине. Он начал бить хозяйку дома ее же металлической тростью. После этого мужчина несколько раз ударил пенсионерку чайником по голове. Однако и на этом злоумышленник не остановился. Он достал раскладной нож и 45 раз ударил несчастную в область головы, тела и лица. Расправившись с женщиной, преступник похитил у нее 20 тысяч и скрылся с места происшествия.

Предполагаемого убийцу задержали и поместили под стражу. Против подозреваемого возбудили дело сразу по нескольким статьям - «Нарушение неприкосновенности жилища», «Убийство, сопряженное с разбоем» и «Разбой». Скоро мужчина предстанет перед судом.

— Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ростовский областной суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении Следственного комитета.

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