В Таганроге супруги задержали угонщика

До ближайшего поста мужчина не доехал. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Таганроге семейная пара умудрилась задержать преступника, который решил угнать их автомобиль. Как оказалось, машина марки «Хендай Гетц» была припаркована во дворе у дома.

В итоге, в автомобиле сработала сигнализация. Муж и жена вышли на улицу, чтобы посмотреть, что же произошло. Однако там увидели неизвестного, который пытался угнать их иномарку.

Кто-то из супругов вызвал полицию. Надо сказать, что наряд приехал достаточно быстро, а стражи порядка задержали 30-летнего мужчину на месте с поличным.

- Он оказался дважды судим за угрозу убийством и кражу, - рассказали в донском главке. - В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством».

В настоящее время тот находится под подпиской о невыезде.