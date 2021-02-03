В Ростовской области рецидивист похитил аккумуляторы

За кражу аккумуляторов ответит житель Шахт Фото: "КП" Архив

В Ростовской области задержали молодого человека, подозреваемого в совершении кражи.

Местный житель города Шахты обратился в отдел полиции и сообщил, что у него из ящика с инструментами, который лежал на грузовом автомобиле, пропали аккумуляторные батареи. Полицейские выяснили, что злоумышленник взломал замок на ящике. Общая сумма похищенного составила более 20 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось найти и задержать 20-летнего подозреваемого. Позже стало известно, что до этого он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Злоумышленник успел продать все похищенное, а вырученные деньги потратил.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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