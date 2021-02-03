Рыбу размером с полчеловека выловили ростовские рыбаки

В Ростове рыбаки выловили огромного сома. Фото: соцсети - "Ростов Главный"

В донской столице солидному улову очень обрадовались местные рыбаки.

В одном из городских пабликов в соцсети очевидцы показали результат рыбалки местного жителя на набережной. Мужчина выудил из Дона огромного сома, величиной с половину человека.

- Ростовские рыбаки похвастались очередным уловом: на городской набережной ростовчанину удалось поймать сома весом около пяти килограммов, - написал автор поста.

На снимках видно, что двое мужчин достают сома из рыболовной снасти. Вокруг них столпилось около десятка человек и с интересом наблюдали за происходящим. Некоторые даже фотографировали улов на телефон.

«А людей-то собралось. Рыбы не видели никогда», — прокомментировал один из пользователей.

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Мужчину обвинили в подлоге.

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