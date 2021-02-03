В Ростове за несоблюдение санитарных норм закрыли местную пекарню

В донской столице приостановили деятельность пекарни "Хлеб и Сыр". Фото: ФССП

В донской столице приостановили работу местной пекарни.

Заведение "Хлеб и сыр" уличили в том, что персонал работал без масок и перчаток. Деятельность пекарни будет приостановлена на 60 дней.

«Вынесено решение об наказании в виде административного приостановления предпринимательской деятельности пекарни „Хлеб и сыр“ сроком на 60 суток», - сообщили в пресс-службе федеральной службы судебных приставов.

Кроме того, в ходе проведенной проверки стало известно, что некоторые сотрудники совсем не носят лицевые маски и перчатки, а другие же используют их с нарушениями (ношение на подбородке).

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