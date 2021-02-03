Мария Лиман распробовала деликатес знаменитого турецкого повара

Ростовчанка Мария Лиман испробовала деликатес знаменитого повара. Фото: аккаунт Марии Лиман в Инстаграм

Ростовчанка Мария Лиман похвасталась тем, что попробовала новый заграничный деликатес.

Девушка опубликовала в своем аккаунте Инстаграм снимок, на котором она была запечатлена в элегантной черно-белой кофточке и с чашкой кофе. Но далее шло видео, на котором знаменитый повар Нусрет Гекче кормит ростовскую модель своим самым известным деликатесом - мясом с золотом.

- При покупке мяса в золоте сам Нусрет лично готов дать вам его в рот, - заявила Лиман.

Отметим, что на деликатес девушка потратила порядка тысячи долларов. Пользователи тоже не остались в стороне и высказали свое мнение.

"А выглядит, как обычная люля. Но иногда и маленький корнишон стоит дороже 1000 баксов", "Редкие кадры Мария Лиман в одежде", "К чему эти понты, проще быть надо и люди потянутся", "С ножа не ешь, злой будешь", - написали поклонники модели.

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