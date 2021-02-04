«Умные сбережения»: ВТБ запустил новый сервис

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Уникальный на рынке онлайн-сервис запустил банк ВТБ. Он называется «Умные сбережения». Сервис предоставляет клиентам широкие возможности в сфере инвестиций.

Платформа «Умные сбережения» позволяет подбирать портфель из сберегательных и инвестиционных продуктов в мобильном и интернет-банке.

- Интерес к инвестициям в России сегодня растет стремительными темпами. За прошлый год наша клиентская база выросла на 70% и сегодня достигает уже 1,3 миллиона человек. С начала 2019 года физические лица – клиенты ВТБ Капитал Инвестиции вложили в инвестиционные продукты более 800 миллиардов рублей. Мы уверены, что этот спрос в дальнейшем будет только увеличиваться и уже скоро инвестиции станут неотъемлемой частью сбережений каждой семьи, - рассказал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

По его словам, новый сервис даст возможность попробовать самые простые инструменты в максимально удобной и понятной для клиента форме.

- Для тех же, кто захочет расширить свой инвестиционный портфель за счет различных ценных бумаг всегда доступно для скачивания мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции» - отметил Владимир Потапов.

Клиент выбирает стратегию, сумму и срок вложений, а сервис предлагает оптимальный портфель инструментов. В подборе участвуют вклады, накопительный счет, облигации ВТБ и ОФЗ-н. В процессе оформления клиенту в рамках одного сценария открываются все подобранные продукты.

Воспользоваться сервисом очень просто, для этого клиенту нужно в разделе «Услуги» ВТБ Онлайн выбрать «Умные сбережения». Новый сервис поможет наиболее выгодно вложить деньги, исходя из целей клиента.