В Ростове-на-Дону несколько часов не будут работать светофоры

Причина отключений - плановые работы.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В четверг, 4 февраля, в Ростове-на-Дону не будут работать светофоры. В мэрии донской столицы назвали адреса. Причина отключений - плановые работы. Водителям и пешеходам стоит быть очень внимательными.
КОНКРЕТНО
Где не будут работать светофоры
с 9.00 до 14.00
- пр.Буденновский-Социалистическая,
с 9.00 до 16.00
- ул.Красноармейская-Островского ,
- пр. Буденновский-Красноармейская.
с 9.00 до 17.00
- ул.Портовая - Деревянко,
- ул. Портовая, 82,
- ул.Черепахина-Приволжский.
с 10.00 до 12.00
- ул. Большая Садовая-Соколова,
- ул.Суворова-Соколова,