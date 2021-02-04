В Ростове-на-Дону несколько часов не будут работать светофоры

Причина отключений - плановые работы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 4 февраля, в Ростове-на-Дону не будут работать светофоры. В мэрии донской столицы назвали адреса. Причина отключений - плановые работы. Водителям и пешеходам стоит быть очень внимательными.

КОНКРЕТНО

Где не будут работать светофоры

с 9.00 до 14.00

- пр.Буденновский-Социалистическая,

с 9.00 до 16.00

- ул.Красноармейская-Островского ,

- пр. Буденновский-Красноармейская.

с 9.00 до 17.00

- ул.Портовая - Деревянко,

- ул. Портовая, 82,

- ул.Черепахина-Приволжский.

с 10.00 до 12.00

- ул. Большая Садовая-Соколова,

- ул.Суворова-Соколова,