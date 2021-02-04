Рейс до Санкт-Петербурга задержали в ростовском Платове из-за тумана

Ожидаются несколько прибывающих самолетов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ростовском Платове задержали рейс «Ростов – Санкт-Петербург». Данные опубликованы на сайте аэропорта.

По данным онлайн-табло, самолет должен был отправиться в 10.00. Сейчас приблизительное время вылета — 11.30.

Ожидаются рейсы «Омск - Ростов» и «Краснодар - Ростов». По расписанию прибытие планировалось на 8.00. Время прилета перенесено на 11.15.

По предварительным данным, причиной задержки стали погодные условия. Утром 4 февраля донскую столицу накрыл сильный туман.

Напомним, из Екатеринбурга запустят рейс до Ростова. Новое направление будет открыто на летний сезон 2020 года. Самолеты будут летать с 17 апреля по 25 мая 2020 года два раза в неделю по понедельникам и пятницам, а с 28 мая по 22 октября - по понедельникам и четвергам.

АЛЛО!

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