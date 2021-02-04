В Ростове-на-Дону бывшего чиновника заподозрили в трудоустройстве «мертвых душ»

Зарплату "мертвых душ" госслужащий присваивал себе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону завели уголовное дело на экс-директора управления благоустройства администрации Пролетарского района. Бывшего чиновника подозревают в совершении преступления по статье «Мошенничество».

По версии следствия, с 2015 по 2018 годы подозреваемый фиктивно трудоустроил в управление пять человек. Начисленную «мертвым душам» зарплату мужчина присваивал себе. Материальный ущерб от его действий оценивается в 1,7 миллиона рублей.

— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — говорится в сообщении следственного управления СКР по Ростовской области.

Ранее "Комосомольская правда" писала, что в Ростове-на-Дону задержали мужчину, который который жестоко расправился с пожилой женщиной. Злоумышленник избил пенсионерку и нанес ей более сорока ножевых ранений.

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