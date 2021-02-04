Мы узнали, где и когда в Ростове-на-Дону отключат свет 5 февраля 2021 года. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 5 февраля 2021: где и когда. Как рассказали энергетики, в городе пройдут плановые отключения. Их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда отключат свет 5 февраля. С 09:00 до 16:00:

- пер. Островского 81-93, 78-92; ул. М. Горького 75-95; ул. Красноармейская 92-120.

- пер. Валуйский 1-7, 2-8; ул. Гипсовая 1-23, 2-26; пер. Жлобинский 1-9; ул. Кузнечная 54-66; пер. Молодогвардейский 37, 49-95, 26-72; пер. Парниковый 1-13, 2-6; ул. Портовая 545-551; пер. Урицкого 27-35, 28-52; ул Циолковского 49-63.

С 09:00 до 17:00:

- ул. Лесозащитная 37-83, 42-94; ул. Архангельская 27-29, 28-30; ул. Днепропетровская 67-69, 20-28; ул. Богураева 1-9, 2-22; ул. Брестская 17-33, 52-74; ул. Брянская 15-41, 14-42; ул. Панфиловцев 2-34; пер. Иркутский 21-25, 30-32; пер. Астраханский 31-33, 32-34; пер. Одесский проезд 1-21, 2-22; пер. Керченский 13-37, 14-38; пер. Сочинский 13-43, 14-52; пер. Туапсинский 29-47.

- ул. 1-я линия 31-77, 40-68; ул. 3-я линия 35-71, 34-60; ул. 5-я линия 31-57, 26-56; ул. 1-я Пролетарская 83-97, 78-102.

С 10:00 до 12:00:

- ул. Паустовского 5/2.

- ул. Б. Садовая 59-65; ул. Суворова 10.

С 13:00 до 16:00:

- ул. Предботаническая 4.

С 09:30 до 17:00:

- ул. Магнитогорская 3Г, 3/28, 1А/25, 3/1; ул. Заводская 2-8, 8/1, 8 А, 17; пер. Пржевальского 23-37, 28-34; пер. Урицкого 29, 67А, 67-71.