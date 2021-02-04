Спасатели объявили о полной ликвидации пожара в ростовском супермаркете

С огнем боролись около восьми часов. Фото: пресс-служба областного МЧС

В донской столице в ночь на 4 февраля произошел крупный пожар. На проспекте Ворошиловском загорелся супермаркет «Кооператор Дона». Сообщение о ЧП поступило на пульт оперативного дежурного в 3.30 утра.

Только около полудня специалисты объявили о полной ликвидации огня. Таким образом, на тушение пожара ушло почти восемь часов.

Как рассказали сотрудники магазина, вначале вспыхнул потолок. Затем пламя охватило уже все помещение.

- Площадь пожар составила 600 квадратных метров, - прокомментировали в пресс-службе областного МЧС.

Из девятиэтажного здания, в котором расположен магазин, пришлось эвакуировать больше 200 человек. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Как рассказали очевидцы, по всей округе до сих пор стоит сильный запах гари. Точная причина пожара станет известна только после экспертизы.

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