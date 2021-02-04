В Ростовской области во время налета на дом мужчина совратил подростка

Налетчик совершил в отношении юной хозяйки дома сексуальное преступление Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В одном из поселков Октябрьского сельского района Ростовской области во время расследования уголовного дела, возбужденного за разбой, вскрылся еще один ужасающий эпизод. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, 25-летний мужчина сначала решил поживиться за чужой счет. Он ворвался в частный дом и забрал все, что показалось ему ценным.

В это время во флигеле находилась лишь 16-летняя девочка.

Злоумышленник, не раздумывая, пригрозил школьнице расправой, и "совершил насильственные действия сексуального характера", рассказал источник. После этого подозреваемый скрылся с места преступления.

Но сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти на след подозреваемого и задержать его.

В начале на мужчину завели уголовное дело за разбой. Но во время расследования выяснилось, что он причастен и к сексуальному преступлению, после чего на него завели еще одно уголовное дело. Если суд признает вину задержанного, он может сесть в тюрьму на 15 лет.

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