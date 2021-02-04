Жена главного тренера ФК «Ростов» опубликовала трогательные фото «обнимашек»

Дарья и Валерий Карпины наслаждаются обществом друг друга. Фото: официальный аккаунт Дарьи Карпиной в "Инстаграм"

Супруга главного тренера «желто-синих» Дарья Карпина активно ведет свой блог в «Инстаграме». В нем она рассказывает о себе, своих увлечениях, о родных.

Недавно Дарья поделилась со своими подписчиками моментами семейного счастья. Женщина опубликовала трогательные фотографии, на которых запечатлена она и Валерий Карпин.

Пара сидит на кровати, Валерий нежно обнимает жену и целует ее в щеку.

Фото собрало массу лайков и комментариев. Подписчики отметили, что супруги светятся от счастья. Правда, некоторые посоветовали не выкладывать такие фотокарточки в публичный доступ. Объяснив свое мнение тем, что «счастье любит тишину».

Сама Дарья так прокомментировала снимок: «Очень жаль, что мы сегодня не вместе, и еще долго не увидимся».

Отметим, что Дарья недавно вернулась в Ростов-на-Дону с отдыха на Мальдивских островах. Там она много купалась, загорала, а также читала зарубежную классическую литературу. Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин сейчас руководит сборами клуба в Испании накануне возобновления российского чемпионата.

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