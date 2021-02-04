Как сыграет "Ростов" против "Краснодара" 4 февраля на сборах в Испании

Команды выйдут на поле основными составами. Фото: ФК "Ростов"

4 февраля принципиальные соперники российского чемпионата по футболу - "Ростов" и "Краснодар" - встретятся на поле. Товарищеский матч состоится в солнечной испанской Марбелье. Если "желто-синие" тренируются там уже около двух недель, то кубанцы прибыли в небольшой городок несколько дней назад. Видимо у руководства клубов была договоренность, чтобы встретиться и проверить своих игроков.

"Ростов" вот уже несколько дней ведет активные тренировки. Позади три победные товарищеские игры против различных европейских клубов. В каждой южане отмечались забитыми голами и грамотными атакующими действиями. Все матчи дончане провели интенсивно и на высоком уровне. Постоянно менялись игроки, тренеры помогали им восстановится после долгого перерыва.

Сейчас же, во второй части испанских сборов, "Ростов" будет больше тренироваться основным составом. На поле против "Краснодара" должны выйти звезды клуба: Норманн, Еременко, Хащимото, Байрамян и другие.

Многие эксперты считают, что краснодарские "быки" в последнее время оттачивают защиту, они ориентированы на оборонительный футбол. Показательно, что во всех прошедших играх на сборах в ОАЭ они сохранили свои ворота сухими. "Желто-синие", наоборот, отрабатывают атаку. Нет никаких сомнений, что кубанцы попытаются использовать моменты при контратаках. Можно ожидать, что в товарищеском матче будет забит как минимум один гол.

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