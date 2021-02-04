В Ростов-на-Дону доставят новую партию вакцины от коронавируса

Дончане активно делают прививку от коронавируса
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В донском регионе в начале января стартовала массовая вакцинация от ковид-19, дончане активно делают прививки от опасного вируса. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, вскоре в донскую столицу поступит очередная партия вакцины.
- Она будет рассчитана на пять тысяч человек, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.
На сегодняшний день в донской столице работают 30 прививочных кабинетов в 18 поликлиниках города. Вакцинация от коронавируса состоит из двух этапов с промежутком в 21 день. Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет без медицинских противопоказаний.
Записаться можно на портале госуслуг, на сайтах и в регистратурах поликлиник города или по телефону горячей линии 88003509136. Всех, кто записался ранее, с сегодняшнего дня будут приглашать на вакцинацию.
На 3 февраля около семи тысяч ростовчан уже сделали первую вакцину, около четырехсот - вторую.
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