В Ростов-на-Дону доставят новую партию вакцины от коронавируса

Дончане активно делают прививку от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донском регионе в начале января стартовала массовая вакцинация от ковид-19, дончане активно делают прививки от опасного вируса. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, вскоре в донскую столицу поступит очередная партия вакцины.

- Она будет рассчитана на пять тысяч человек, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день в донской столице работают 30 прививочных кабинетов в 18 поликлиниках города. Вакцинация от коронавируса состоит из двух этапов с промежутком в 21 день. Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет без медицинских противопоказаний.

Записаться можно на портале госуслуг, на сайтах и в регистратурах поликлиник города или по телефону горячей линии 88003509136. Всех, кто записался ранее, с сегодняшнего дня будут приглашать на вакцинацию.

На 3 февраля около семи тысяч ростовчан уже сделали первую вакцину, около четырехсот - вторую.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Губернатор Василий Голубев ответил на вопрос, будет ли он делать прививку от коронавируса

Руководитель региона рассказал о поставках вакцин в Ростовской области (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.