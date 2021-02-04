В ростовский онкоцентр разрешили обращаться без направления из поликлиники

В медучреждение нужно предоставить необходимый пакет документов. Фото: Олег Укладов

Пациенты могут без направления обратиться в Национальном медицинский исследовательский центр онкологии в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил его генеральный директор Олег Кит.

— Если у человека установлен диагноз, у него есть пакет документов, он может обратиться в наш центр. Здесь ему определят лечение. Он сможет получать его в нашем центре или диспансере по месту жительства, — пояснил руководитель онкоцентра.

Ранее во многих медучреждения от пациентов требовали направление от поликлиники по месту жительства. Сейчас федеральные больницы в разных городах страны входят в единый регион. Они получают финансирование от минздрава или фонда обязательного медицинского страхования. В таких учреждениях не могут отказать в помощи человеку, проживающему в другом городе или субъекте России.

Ранее Олег Кит озвучил статистику по заболеваемости раком в ЮФО. Так, за последние 11 месяцев диагноз был поставлен 58,5 тысячи человек. Всего на учет поставлены 500 тысяч пациентов.

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