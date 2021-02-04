Жительница Ростовской области из-за доверчивости лишилась всех сбережений

Полиция занимается розыском подозреваемого

В городе Шахты Ростовской области местная жительница стала жертвой мошенничества. Как рассказали в пресс-службе донского полицейского главка, ей позвонил молодой человек. Он представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил, что с ее счетом происходят подозрительные действия.

Со слов мужчины, эти якобы совершаемые операции выглядят как попытки списания денег.

- Женщина подтвердила, что не делала никаких транзакций, и лжесотрудник банка предложил тогда провести ряд операций для защиты от несанкционированных переводов, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Шахтинка с точностью выполнила указаниям мошенника и, как на духу, продиктовала все реквизиты. После этого с ее счета исчезли 105 тысяч рублей. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Если подозреваемый будет задержан, а суд признает его вину, то мужчина может сесть в тюрьму на восемь лет.

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