Можно ли полностью излечиться от рака, рассказал ростовский онколог

Задача врачей - не только вылечить, но продлить жизнь людям с тяжелой стадией онкологии. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии рассказали, можно ли полностью излечиться от рака. На вопрос ответил руководитель учреждения Олег Кит.

— Полное выздоровление возможно, таких случаев масса. Но наша ментальность такова, что люди, поборовшие болезнь, стараются забыть об этом. Многие хотят вычеркнуть из жизни время, когда они и их близкие страдали, — пояснил врач.

Он уточнил, что в течение пяти лет после наступления ремиссии пациентам нужно наблюдаться у врача. Кроме того, всем людям старше сорока рекомендуется периодически обследоваться.

По словам специалиста, часто встречаются случаи, когда люди обращаются уже на последних стадиях рака.

— Задача онкологов не только в том, чтобы вылечить, но и максимально продлить жизнь человеку с онкологией, — рассказал Олег Иванович.

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