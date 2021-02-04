Липовую обувь известных марок пытались тайком провезти на Украину

На границе задержали незадекларированный товар. Фото: пресс-служба ЮТУ

Крупную партию контрабанды задержали на границе России и Украины. На международном автомобильном пункте пропуска в Гуково таможенники нашли в машине у водителя из незалежной горы обуви и одежды якобы известных мировых брендов.

Автомобиль был просто доверху набит сумками и тюками с нелегальным товаром.

- Так, при досмотре, специалисты обнаружили кроссовки, женские сапоги, ботинки, а также детскую одежду. Всего - 193 наименования, - рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.

Товар был расфасован по пяти сумкам и восьми тюкам. Часть была упакована в картонную коробку. Водитель пояснил, что не знал, что все это нужно было вносить в декларацию.

- Нарушитель сообщил, что знакомый попросил его забрать товар в транспортной компании в городе Каменск-Шахтинский и перевезти через границу. О том, что одежду и обувь нужно декларировать, он не знал, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге товар был изъят и отправлен на экспертизу.

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