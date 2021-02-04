Жительницы Ростовской области вернули ребенка, которого забрали себе дедушка и бабушка

Судебные приставы помогли воссоединиться матери и ребенку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Миллеровского района Ростовской области не смогли разойтись мирным путем. Камнем преткновения стал ребенок. Дело в том, что суд вынес однозначное решение – малыш должен остаться с матерью. Но вот экс-супруг был в корне с этим не согласен. В итоге мужчина тайком от матери забрал ребенка. Женщина вначале умоляла бывшего мужа вернуть ей малыша, но тот оказался непреклонен.

Тогда дончанка пошла со своей бедой к приставам.

- Судебный пристав-исполнитель сразу же пошел к отцу несовершеннолетнего. Во время опроса мужчина пояснил, что ребенок находится у его родителей. Но их точный адрес не назвал, - рассказали в Федеральной службе судебных приставов по Ростовской области.

Специалисты через базу полиции выяснили адрес бывших свекра и свекрови. Оказалось, что те находятся в другом регионе. Затем, когда адрес был вычислен, малыша в присутствии органов опеки вернули матери.

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