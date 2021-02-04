Почти 11 тысяч вакцин от коронавируса привезли в Ростовскую область

В правительстве региона рассказали о вакцинации. Фото: пресс-служба областного правительства

В Ростовскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса, партия включает 10800 доз, сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Она распределена между муниципальными образованиями области и направлена в лечебные учреждения, - рассказали в пресс-службе.

На сегодняшний день от новой коронавирусной инфекции в Ростовской области привили более 17 тысяч человек. Из них вакцинацию, которую проводят в два этапа с разницей в 21 день, полностью завершили около полутора тысяч человек.

Перед проведением вакцинации обязателен осмотр врача. В медучреждении должны измерить температуру и уровень кислорода в крови, а также собрать эпидемиологический анамнез, осмотреть зев для определения отсутствия или наличия противопоказаний к вакцинации.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала о том, что в донскую столицу вскоре привезут новую партию вакцины, рассчитанную на пять тысяч человек.

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