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На Дону могут начать массовую вакцинацию от птичьего гриппа

Об этом заговорили после очередной вспышки инфекции на крупном производстве
Дадаян Давид
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На Дону буквально каждый год случаются вспышки птичьего гриппа.

На Дону буквально каждый год случаются вспышки птичьего гриппа.

Фото: Мария АНАНОВА

Власти Ростовской области настаивают на поголовной вакцинацию домашней птицы от птичьего гриппа. Сейчас этот вопрос местные чиновники обсуждают с федеральным министерством сельского хозяйства. Об этом сообщил первый замгубернатора региона Виктор Гончаров на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Юг".

По его словам, пока на Дону вакцинация распространялась в основном на птиц, которых содержат в небольших домашних хозяйствах. Крупные предприятия, птицефабрики, чтобы не допустить эпидемий, соблюдают жесткие меры: обрабатывают помещения специальными средствами, мониторят состояние птиц. Однако, несмотря на это, инфекция периодически охватывает целые площадки, заражая десятки, а то и сотни тысяч птиц.

- Птичий грипп — это мировая угроза, как и коронавирус. Сейчас вспышки птичьего гриппа выявлены в Японии, где уничтожено 2 млн птиц. В Южной Корее уничтожено 25 млн голов, - обратил внимание Гончаров.

Он добавил, что массовая вакцинация может исправить ситуацию. Вакцинация делается пока птица еще очень маленькая. Благодаря этому найти препарат в ее мясе будет почти невозможно.

Напомним, в январе вспышка птичьего гриппа случилась на одном из крупнейший предприятий по выращиванию индюшек. Зараженное поголовье пришлось уничтожить.

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