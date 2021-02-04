На Дону могут начать массовую вакцинацию от птичьего гриппа

На Дону буквально каждый год случаются вспышки птичьего гриппа. Фото: Мария АНАНОВА

Власти Ростовской области настаивают на поголовной вакцинацию домашней птицы от птичьего гриппа. Сейчас этот вопрос местные чиновники обсуждают с федеральным министерством сельского хозяйства. Об этом сообщил первый замгубернатора региона Виктор Гончаров на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Юг".

По его словам, пока на Дону вакцинация распространялась в основном на птиц, которых содержат в небольших домашних хозяйствах. Крупные предприятия, птицефабрики, чтобы не допустить эпидемий, соблюдают жесткие меры: обрабатывают помещения специальными средствами, мониторят состояние птиц. Однако, несмотря на это, инфекция периодически охватывает целые площадки, заражая десятки, а то и сотни тысяч птиц.

- Птичий грипп — это мировая угроза, как и коронавирус. Сейчас вспышки птичьего гриппа выявлены в Японии, где уничтожено 2 млн птиц. В Южной Корее уничтожено 25 млн голов, - обратил внимание Гончаров.

Он добавил, что массовая вакцинация может исправить ситуацию. Вакцинация делается пока птица еще очень маленькая. Благодаря этому найти препарат в ее мясе будет почти невозможно.

Напомним, в январе вспышка птичьего гриппа случилась на одном из крупнейший предприятий по выращиванию индюшек. Зараженное поголовье пришлось уничтожить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врожденное заболевание: названа причина смерти подростка, который умер прямо во время урока в Ростовской области

Старшеклассник внезапно потерял сознание (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.