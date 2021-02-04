В Ростове-на-Дону за месяц резко подорожал чай

Килограмм черного чая стоит 880 рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону за месяц резко подорожал черный байховый чай. Информацию о ценах публикует Ростовстат.

По данным на 28 декабря, килограмм чая стоил 853 рубля. К 1 февраля цена выросла на 27 рублей и составила 880 рублей.

Яйца за месяц, напротив, подешевели. Так, в конце декабря десяток можно было купить за 80 рублей. 1 февраля стоимость яиц составляла уже 75 рублей за десяток.

Изменились цены и на ряд других товаров. Так, цена куриного мяса выросла на четыре рубля и составила 139 рублей. Баранина подорожала на четыре рубля, стоимость килограмма — 405 рублей. На пять рублей больше нужно отдать за творог — 329 рублей за килограмм. Сыр вырос в цене на семь рублей - с 532 до 539 рублей.

На пять рублей снизилась стоимость подсолнечного масла — до 121 рубля за кило.

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