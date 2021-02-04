Из Минска возобновят полеты в Ростов-на-Дону

Сейчас ростовчане летают в столицу Белоруссии через московские аэропорты. ФОТО: Архив "КП"

Возобновляются регулярные рейсы Минск – Ростов-на-Дону – Минск. Об этом сообщается на сайте одной из белорусских авиакомпаний.

Перелеты будут совершаться раз в неделю. Самолеты будут отправляться из Минска по субботам в 23.30 и прибывать в Ростов в воскресенье в 1.45. Обратный рейс из Платова будет осуществляться по воскресеньям в 3.15. Время прибытия в Национальный аэропорт Минск — 11.55.

Кроме того, из Минска возобновят авиасообщение с Санкт-Петербургом и Москвой. В Санкт-Петербург можно будет улететь по пятницам, в столицу — по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Напомним, из Екатеринбурга запустят рейс до Ростова. Новое направление будет открыто на летний сезон 2021 года. Самолеты будут летать с 17 апреля по 25 мая два раза в неделю по понедельникам и пятницам, а с 28 мая по 22 октября - по понедельникам и четвергам.

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