Ростовские водители стали вторыми в России в антирейтинге дорожного хамства

Донскую столицу опередила только Махачкала. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовских автомобилистов посчитали одними из самых недисциплинированных среди жителей мегаполисов России. По итогам социологического опроса, наш город занял второе место, уступив только Махачкале. По данным исследовательского агентства Zoom-Market, мнение по этой теме высказали более 3,3 тысячи человек.

Людям задавали вопросы, которые касались дисциплинированности водителей на дорогах крупных городов. Как часто они пропускают пешеходов? Паркуются ли в разрешенных местах или бросают машины на тротуарах? И какая категория водителей чаще остальных нарушает правила дорожного движения?

Интересно, что только 12 процентов жителей нашей страны указали, что их всегда пропускают на дорогах. Больше половины от всех опрошенных признались, что чаще всего ПДД игнорируют таксисты.

Так или иначе, но донская столица заняла не самую почетную строчку в антирейтинге. На третьем месте расположился Краснодар, затем - Ставрополь и Воронеж. Москва оказалась на последней строчке.

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