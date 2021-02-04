В Калмыкии двух сотрудников колонии-поселения обвинили в крупных кражах скота

Следователи оценивают ущерб почти в миллион рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Калмыкии следователи передали в суд уголовные дела двух сотрудников ФКУ «Колония-поселение №3». Сумму ущерба местным жителям следствие оценило почти в миллион рублей.

В кражах скота участвовали, по мнению следователей, дежурный помощник начальника и один из технических работников колонии-поселения. Сотрудники колонии вынуждали заключенных угонять и забивать скот. В противном случае обвиняемые обещали устроить заключенным «проблемы при отбытии наказания», сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Республике Калмыкия.

«Тушки вывез и реализовал на территории города Элисты», – рассказали о действиях одного из обвиняемых в пресс-службе.

Стоимость скота, который украл дежурный начальник – около 740 тысяч рублей. Ущерб от действий технического работника – около 130 тысяч рублей.

Инженера обвинили в краже, а дежурного начальника – в краже и злоупотреблении должностными полномочиями. Суд пока не назначил дату слушаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школьника похитили и приковали наручниками к решетке за то, что якобы кидал камнями по машине

В Элисте двух мужчин будут судить за похищение человека (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.