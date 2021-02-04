За неделю в Ростове подорожали яйца, курица и пшеничный хлеб

В Ростове подорожали продукты из стандартной корзины местных жителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице продолжает дорожать продовольствие. Только за минувшую неделю возросли цен на некоторые продукты из стандартной корзины ростовчан. Данные, собранные, за первые несколько дней февраля опубликовал «Ростовстат».

Таким образом цена на маргарин поднялась на один рубль и теперь за него просят 137 рублей. Выросли в стоимости и охлажденные куры, теперь ростовчанам придется заплатить за них 142 рубля вместо 140. Изменились ценники и на подсолнечном масле теперь оно стоит 125 рублей вместо 124. Подорожала вермишель - за нее требуют на рубль больше, чем неделю назад - 85 рублей. За десяток яиц ростовчане теперь будут платить не 76, а 77 рублей. Подорожание на один рубль также затронуло поваренную соль - за нее предстоит платить 13 рублей, а за хлеб из пшеничной муки - 50.

Но стоит отметить, что многие продукты не подскочили в стоимости. Например, килограмм баранины по-прежнему стоит 422 рубля, жирный творог - 342 рубля, питьевое молоко - 57 рублей, сычужный сыр - 548 рублей, шлифованный рис - 65 рублей, хлеб из ржаной муки - 60 рублей, а пшено - 53 рубля. Стоит отметить, что эти продукты в донской столице оцениваются как самые дорогие в регионе.

Но есть и те товары, которые все-таки было бы выгоднее купить в Ростове, а именно - говядина (кг) - 343 рубля, хотя это и на один рубль выше, чем на прошлой неделе. Слегка подорожало и сливочное масло, теперь за него надо будет платить 522 рубля вместо 521, но в донской столице оно все еще самое дешевое. Впрочем, как и сметана, цена на которую возросла на два рубля и достигла 218 рублей.

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