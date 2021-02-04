Власти предложили ростовчанам сменить маршрут автобуса № 50

В Ростове предложили изменить маршрут автобуса № 50 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице городские власти предложили местным жителям скорректировать маршрут автобуса № 50 сообщением "Лендворец - Филиал часового завода "Витязь". Соответствующую инициативу на портале "Актиивный ростовчанин" опубликовал департамент транспорта.

Сотрудники ведомства вынесли ее на голосование после многочисленных обращений местных жителе. Отметим, что пока инициатива набрала только 63 голоса "за" еще 22 ростовчанина высказались "против". Для рассмотрения ей необходимо добрать еще 415 голосов.

- Нововведение позволит увеличить провозную способность автобусов по проспекту Ленина в направлении центра, - говорится в тексте инициативы.

Но стоит отметить, что в этом случае увеличится дальность подходов к остановкам для жителей улицы Нансена. Власти настоятельно попросили отдать свой голос либо за, либо против.

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Его путь теперь будет пролегать до улицы Миронова или до ЖК "Платовский".

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