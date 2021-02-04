Очередного закладчика наркотиков поймали ростовские полицейские

В Ростове поймали закладчика наркотиков Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В донской столице задержали молодого человека, подозреваемого в хранении наркотиков.

В полицию поступила информация, что некий 28-летний местный житель держит у себя дома различные наркотические вещества. Стражи порядка нагрянули к подозреваемому с обыском, в ходе которого обнаружили восемь небольших пакетиков с порошкообразным веществом. Сразу было понятно, что они предназначались для создания закладок по городу.

Вещество было передано на экспертизу, которая установила, что порошок ни что иное, как наркотическое средство мефедрон, общей массой 13 граммов.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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