Искусственный интеллект защитит банковских клиентов от мошенников

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ВТБ готовит отличный сюрприз для клиентов. Банк завершил тестирование голосового антифрода – системы, которая позволяет распознавать звонки клиентам и в банк со стороны мошенников. Массовый запуск новой технологии состоится уже в этом году.

Система голосового антифрода будет работать с использованием искусственного интеллекта. Программа проанализирует все входящие и исходящие звонки, сопоставляя данные о множественных мошеннических атаках и связях между ними. Голосовой антифрод, с одной стороны, позволит защитить клиента от звонка в случае, когда мошенники совершают его якобы от имени банка. С другой – предупреждает банк, если мошенники звонят в контакт-центр и пытаются имитировать разговор от лица клиента.

- Первое, чему должен уделять внимание банк, – финансовая безопасность клиентов. Поэтому мы внедряем передовые технологии для борьбы с мошенниками. В конце 2020 года был запущен обновленный ВТБ Онлайн, который стал значительно безопаснее. Теперь мы готовы запустить в работу систему голосового антифрода, которая минимизирует активность злоумышленников при звонках в контакт-центр. Таким образом, мы последовательно усиливаем защиту всех каналов коммуникаций между клиентом и банком, – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

При этом банк настоятельно советует клиентам в телефонном общении не терять бдительности.

- В любой ситуации, которая кажется вам неестественной и странной, следует немедленно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в банк для проверки полученных данных по короткому номеру 1000 или на номер телефона, который указан на обороте банковской карты. В этом случае вы гарантированно попадете в контакт-центр банка, – подытожил топ-менеджер ВТБ.