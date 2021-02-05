Морозы, гололедица и снегопад ожидаются в Ростове-на-Дону

Ночью и по утрам прогнозируют изморозь. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области и Ростове-на-Дону в ближайшие дни изменится погода. Прогноз публикует ростовский гидрометцентр.

6 и 7 февраля будет облачно с прояснениями. Местами по югу области пройдет небольшой и умеренный снег. В остальных районах существенных осадков не предвидится. Ночью и по утрам прогнозируется изморозь. На дорогах — гололедица.

6 февраля ночью температура воздуха в районах региона снизится до минус трех — восьми градусов, при прояснениях — до минус 12 градусов. Днем столбик термометра может достигать минус двух — минус семи градусов, по югу — до нуля.

7 февраля ночью ударят морозы до минус пяти — минус десяти градусов, при прояснениях — до минус 17. Температура днем составит минус четыре — минус девять градусов.

В Ростове-на-Дону в эти дни также возможны осадки. Дороги покроются льдом. 6 февраля столбик термометра ночью упадет до отметок минус четыре — минус шесть градусов, днем — до минус одного — минус трех градусов. 7 февраля ночью ожидается до минус шести – минус восьми градусов, днем — до минус двух – четырех градусов.

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