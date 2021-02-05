В Ростове парень не дал уехать пьяному водителю с места ДТП, запрыгнув на его машину

Инцидент зафиксировали на улице Нансена. Фото: соц. сети "Ростов-Главный"
В Ростове-на-Дону произошел необычный инцидент на дороге: после ДТП один из водителей запрыгнул на капот машины оппонента и ногой разбил лобовое стекло. Свидетели считают, он сделал это, чтобы не дать нетрезвому участнику аварии скрыться.
Все произошло накануне на улице Нансена. Водители "Ниссана" и ВАЗа не поделили дорогу, столкнулись прямо посередине проезжей части и начали выяснить отношения. Скорее всего, водитель белого "Ниссана" хотел развернуться, но не пропустил парня на вазовском хэтчбеке. В результате отечественный автомобиль врезался в бок иномарки.
Мужчины стали выяснять, кто прав, а кто виноват, но не смогли договориться. К тому же, водитель ВАЗА, видимо, понял, что его машину помял нетрезвый водитель. Владелец "Ниссана" тем временем сел обратно за руль и попытался уехать. Тогда парень запрыгнул на его машину и одним ударом проломил лобовое стекло. Оппонент нажал на газ, однако проехал всего несколько метров со стоящим на капоте человеком.
Видео инцидента свидетели опубликовали на странице городского паблика в социальных сетях.
Вскоре на место прибыли сотрудники полиции. Они зафиксировали все случившееся и пытались успокоить мужчин. Как выяснилось, водитель, который пытался уехать с места ДТП, был в состоянии алкогольного опьянения. Он размахивал руками, кричал и пытался убедить инспекторов, что стал жертвой агрессии.
Любопытно, что нетрезвый водитель пытался доказать полицейским, что они должны наказать его обидчика.
- Я - человек. Живу нормально, все. А он прыгает на мою машину! Это нормально?! - кричал не совсем трезвый ростовчанин.
Так или иначе, но сотрудники ГИБДД составили на него протокол по факту управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Эту информацию подтвердили в пресс-службе областного управления автоинспекции. На какое-то время провинившемуся водителю придется оставить руль и передвигаться пешком.
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