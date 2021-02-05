За мат в адрес полицейского на жителя Ростова-на-Дону завели уголовное дело

На сквернослова завели уголовное дело Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Ростова-на-Дону, 35-летний Иван Петров (имя изменено – прим. ред.), стал фигурантом уголовного дела из-за своей несдержанности.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, словесная перепалка между безработным и ранее несудимым мужчиной и старшим лейтенантом полиции произошла на проспекте Буденновском около пяти часов вечера.

Гражданский шел по своим делам, а представитель закона исполнял служебные обязанности – патрулировал улицы. Не известно, что стало причиной конфликта между Иваном Петровым и сотрудником патрульно-постовой службы, но все закончилось тем, что мужчина стал публично оскорблять полицейского. При этом в ход пошли и матерные слова.

После этого скандала на ростовчанина завели уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти».

Если суд признает вину сквернослова, ему грозит штраф в размере до сорока тысяч рублей или обязательные работы.

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