Мэрия попросила ростовчан не устраивать стихийные парковки возле моста на Малиновского

Для удобства ростовчан власти заасфальтировали пешеходную дорожку Фото: Дадаян Давид

В мэрии Ростова призвали автовладельцев не парковаться вблизи моста на улице Малиновского. Возле самой на сегодняшний день проблемной транспортной точки Ростова находятся автобусные остановки. Ежедневные заторы заставляют шоферов общественного транспорта каждый день рисковать и испытывать стресс. Об этом заявил на брифинге заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Константин Солонский.

Стихийная парковка появляется утром на площадке перед одним из автосалонов. Вместе с тем оттуда начинают движение и городские автобусы № 94 и № 96. По мнению Солонского, из-за огромного количества машин, которые ростовчане бросают, не думая о других, водителям общественного транспорта приходится нелегко.

- Каждый выезд - это подвиг. Благодаря жителям, которые кинули машину и ушли. А потом полдня автобусы пытаются объехать их. Давайте уважать друг друга! - призвал госслужащий

Впрочем, в мэрии признали, что на площадке пока отсутствует разметка. Разметку, по словам представителей мэрии, не нанесли из-за неподходящих погодных условий.

На данный момент рабочие почти полностью разобрали старый мост. На его месте остались только колонны. По новой переправе уже передвигается рабочий грузовой транспорт, а первые автобусы планируют запустить в апреле этого года.

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