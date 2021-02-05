После закрытия моста на Малиновского вырос пассажиропоток электричек в Ростове-на-Дону

По сравнению с январем прошлого года пассажиропоток вырос на 21%. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону выросли перевозки пассажиров в электричках. Данные за январь опубликовала пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

В первый месяц года на электричках передвигались 15,7 тысячи пассажиров. Месяцем ранее, в декабре, электрички перевезли на 26% меньше людей — 12,5 тысячи жителей. По сравнению с январем прошлого года пассажиропоток в нынешнем январе вырос на 21% — тогда электричками воспользовались 13 тысяч человек.

После закрытия моста на Малиновского число рейсов электричек увеличилось вдвое — до шести. В частности, для пассажиров запустили еще два утренних рейса и один вечерний. Самая ранняя электричка отправляется 5.50 до станции Хапры.

Напомним, мост на улице Малиновского закрыли для проезда 4 января. Мост собираются отремонтировать и полностью сдать в декабре. При этом ранее власти сообщали, что правый путепровод рассчитывают открыть для движения летом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мост на Малиновского смогут открыть для движения уже летом

Власти Ростова рассказали о ходе строительства и извинились перед горожанами за неудобства. (Подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.