В Ростове владельцы квартир попросили увеличить им взносы за капремонт

Жильцы 23 домов попросили увеличить взносы за капремонт. Фото: пресс-служба областного правительства

В Ростове и области жильцы 23 многоквартирных домов вдруг решили увеличить размер своих взносов за капитальный ремонт.

К этому они пришли, обсуждая на общих собраниях судьбу домов. Размер взноса в этих домах составляет от 10 до 26 рублей за квадратный метр. Такое решение связано с тем, что жители хотят приблизить время капитального ремонта.

Особенность этих домов в том, что владельцы квартир ранее настояли на переводе средств для капитального ремонта на отдельные банковские счета. Обычно, напомним, средства жильцов собирает и хранит специальный государственный фонд.

Пример такого подхода к капитальному ремонту в Ростове уже есть. Так, жители многоквартирного дома по улице Волкова стали платить за капремонт больше установленного тарифа. Сделали они это, чтобы заменить лифт на два года раньше графика.

— Механизм повышения ежемесячного платежа позволяет жителям самостоятельно выбирать как очередность работ, так и сроки их реализации, в случае если взносы хранятся на банковском счете, - прокомментировали в пресс-службе правительства Ростовской области.

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